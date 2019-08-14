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«Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА — в 22:00

«Ливерпуль» — «Челси»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА — в 22:00
Футбол / Прочие турниры 0

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле состоится матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада из женщин-судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Помогать ей будут соотечественница Мануэла Николози и Мишель О'Нил из Ирландии. Резервный рефери — Джюнейт Чакыр (Турция).

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал триумфатором Лиги чемпионов, одержав победу в финальном матче с «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0. Для красных это уже шестой трофей главного еврокубкового турнира. В свою очередь «Челси» оказался сильнее «Арсенала» в решающей встрече Лиги Европы – 4:1.

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