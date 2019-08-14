Форвард «Торпедо» — о своём голе-шедевре: так и хотел забить

Форвард «Торпедо» Иван Сергеев прокомментировал свой гол-шедевр, забитый в ворота «Авангарда» в матче 8-го тура ФНЛ.

«Я не смотрю на кучу голов, а просто работаю. Главное, что побеждает команда, а голы – на втором плане. Чем выше лига – тем тяжелее, в ПФЛ один уровень, в ФНЛ выше, в РПЛ вообще другой. Надо стремиться как можно дальше. Пример вчера был – «Краснодар», который «Порту» обыграл. А это топовая команда, которая с 2011 года всегда выходила в плей-офф ЛЧ.

Хотел ли я так забить? Ну да. А вообще просто оказался в нужное время в нужном месте, главное, что победила команда. Про гонку бомбардиров пацаны говорят, подкалывают, «работай», говорят", — предаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» torpedolife.