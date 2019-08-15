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Пройдёт ли «Спартак» «Тун» в Лиге Европы?

Пройдёт ли «Спартак» «Тун» в Лиге Европы?
Футбол / Лига Европы 0

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун».

В первой встрече победу со счётом 3:2 одержали красно-белые. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сможет ли российская команда пройти в раунд плей-офф?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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