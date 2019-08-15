Пройдёт ли «Спартак» «Тун» в Лиге Европы?

Сегодня, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун».



В первой встрече победу со счётом 3:2 одержали красно-белые. «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: сможет ли российская команда пройти в раунд плей-офф?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.