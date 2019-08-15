Сол Кэмпбелл уволен из клуба 4-й лиги Англии после восьми месяцев работы

Английский клуб «Макклесфилд Таун» на своём официальном сайте объявил об уходе Сола Кэмпбелла с поста главного тренера.



Бывший футболист сборной Англии был отправлен в отставку спустя восемь месяцев после своего назначения. По итогам прошлого сезона специалист помог команде сохранить прописку в Лиге 2 – четвёртом по силе дивизионе страны. Кэмпбелл был назначен главным тренером «Макклесфилд Таун» в конце ноября 2018 года.



Завершил карьеру футболиста в 2012 году. Он выступал за «Тоттенхэм Хотспур», «Арсенал» и «Портсмут», «Ноттс Каунти» и «Ньюкасл Юнайтед». За свою карьеру английский защитник дважды выигрывал чемпионат страны, три Кубка Англии и Кубок Английской лиги. За сборную Англии Кэмпбелл провёл 73 матча.

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