В Rambler Group определён победитель корпоративного футбольного турнира
На новых полях футбольного центра CityFootball Тульская прошёл второй корпоративный кубок Rambler Group, куда входит «Чемпионат». В турнире приняли участие команды, состоящие из сотрудников и партнёров группы компаний.
Участники корпоративного турнира Rambler Group
В серебряном плей-офф победу одержали сотрудники сайта Sport24. В золотом были награждены все призёры: бронзовые медали у общественно-политического портала «Газета.ru», второе место занял «Сбербанк», золото у сборной сотрудников коммерческих подразделений Rambler Group.
В Rambler Group уверены, что Okko Спорт выйдет в плюс по итогам первого года
- 15 августа 2019
-
19:35
-
19:34
-
19:21
-
19:08
-
18:58
-
18:53
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:13
-
18:04
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:19
-
17:17
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:06
-
15:04
-
14:45
-
14:26
-
14:08
-
13:53
-
13:45
-
13:36
Партнерский контент