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В Rambler Group определён победитель корпоративного футбольного турнира

В Rambler Group определён победитель корпоративного футбольного турнира
Футбол / Любители 0

На новых полях футбольного центра CityFootball Тульская прошёл второй корпоративный кубок Rambler Group, куда входит «Чемпионат». В турнире приняли участие команды, состоящие из сотрудников и партнёров группы компаний.

Участники корпоративного турнира Rambler Group
Участники корпоративного турнира Rambler Group

В серебряном плей-офф победу одержали сотрудники сайта Sport24. В золотом были награждены все призёры: бронзовые медали у общественно-политического портала «Газета.ru», второе место занял «Сбербанк», золото у сборной сотрудников коммерческих подразделений Rambler Group.

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