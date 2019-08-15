В Rambler Group определён победитель корпоративного футбольного турнира

На новых полях футбольного центра CityFootball Тульская прошёл второй корпоративный кубок Rambler Group, куда входит «Чемпионат». В турнире приняли участие команды, состоящие из сотрудников и партнёров группы компаний.

Участники корпоративного турнира Rambler Group

В серебряном плей-офф победу одержали сотрудники сайта Sport24. В золотом были награждены все призёры: бронзовые медали у общественно-политического портала «Газета.ru», второе место занял «Сбербанк», золото у сборной сотрудников коммерческих подразделений Rambler Group.