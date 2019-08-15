«Спартак» — «Тун»: видео голов

Московский «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Автором первого мяча стал защитник «Туна» Штефан Гларнер, отличившийся на 7-й минуте.

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В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе.

Видео можно посмотреть на странице телеканала «Матч Премьер» в «Твиттере».

Победный мяч забил полузащитник Андре Шюррле на 58-й минуте.

Видео можно посмотреть на странице телеканала «Матч Премьер» в «Твиттере».

Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии на стадионе «Арена Тун» 8 августа, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Таким образом, московский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет либо с датским «Брондбю», либо с португальской «Брагой».