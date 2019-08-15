Зобнин передал свою футболку фанату, который едва не погиб при аварии «Аэробуса»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) передал свою футболку болельщику красно-белых Артемию Полякову, который сегодня, 15 августа, едва не погиб при аварии «Аэробуса» в Подмосковье.

Зобнин передал свою футболку фанату, который едва не погиб в аварии

Зобнин передал свою футболку фанату, который едва не погиб в аварии

Отметим, что у Зобнина брат и отец — лётчики.

Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

При взлёте самолет столкнулся со стаей чаек и сел на кукурузное поле в километре от взлётно-посадочной полосы. Пассажиры рассказали, что двигатель несколько раз хлопал, его пытались запустить, после чего лайнер начал падать. Лайнер совершил аварийную посадку с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. По данным подмосковного МЧС РФ, пострадало 10 человек, среди них — трое детей.