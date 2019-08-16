Защитник БАТЭ Волков: я знаю об интересе со стороны ЦСКА только из интернета

Защитник БАТЭ Захар Волков прокомментировал слухи о том, что ЦСКА заинтересован в его услугах. Последний матч БАТЭ с участием Волкова был с «Сараевом» (0:0).



«Знаю об этом, как и вы, только из интернета. Конкретного предложения не поступало — ни в клуб, ни мне лично.



Если бы мне позвонили или обратились, тогда можно было бы о чём-то говорить конкретном. А так – не вижу смысла.



Сейчас мои мысли только о БАТЭ, и я не хочу отвлекаться на слухи», — приводит слова Волкова «Прессбол».

Свою карьеру Волков начал в 2014 году в футбольных клубах «Витебск» и «Витебск-2», затем выступал за «Оршу», «Нафтан» и БАТЭ. В национальную команду Беларуси приглашается с 2016 года. Контракт с БАТЭ Волков подписал в 2018 году.