Защитник БАТЭ Волков: я знаю об интересе со стороны ЦСКА только из интернета
Защитник БАТЭ Захар Волков прокомментировал слухи о том, что ЦСКА заинтересован в его услугах. Последний матч БАТЭ с участием Волкова был с «Сараевом» (0:0).
«Знаю об этом, как и вы, только из интернета. Конкретного предложения не поступало — ни в клуб, ни мне лично.
Если бы мне позвонили или обратились, тогда можно было бы о чём-то говорить конкретном. А так – не вижу смысла.
Сейчас мои мысли только о БАТЭ, и я не хочу отвлекаться на слухи», — приводит слова Волкова «Прессбол».
Свою карьеру Волков начал в 2014 году в футбольных клубах «Витебск» и «Витебск-2», затем выступал за «Оршу», «Нафтан» и БАТЭ. В национальную команду Беларуси приглашается с 2016 года. Контракт с БАТЭ Волков подписал в 2018 году.
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