Объявлено время начала матчей Лиги Европы «Спартака» и «Браги»

«Спартак» на стадии раунда плей-офф Лиги Европы сыграет с «Брагой». Первый матч состоится в Браге 22 августа и начнётся в 19:45 по местному времени (21:45 по московскому), ответный — на «Открытие Арене» 29 августа в 20:15 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.
Команда из города на севере Португалии заняла четвёртое место в национальном чемпионате по итогам прошлого сезона после «Бенфики», «Порту» и «Спортинга». Тренирует «Брагу» известный в прошлом форвард португальской сборной Са Пинту.
С соперником из России «Брага» встречалась однажды, уступив в 1998 году «Локомотиву» во втором раунде Кубка обладателей кубков (1:3, 1:0).
Клуб принимает соперников на 30-тысячном муниципальном стадионе, построенном к чемпионату Европы—2004. Арена знаменита уникальной архитектурой: она расположена в нише, вырубленной в горной скале.
- 16 августа 2019
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