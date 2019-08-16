Пилот севшего в поле «Аэробуса» оказался болельщиком «Спартака»

Дамир Юсупов, пилот самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, рассказал о своих футбольных предпочтениях.
«Конечно, воспользуюсь бессрочным абонементом на матчи «Урала». Я люблю футбол, с детства болельщик московского «Спартака». На тот момент «Урала» не было в высшей лиге. Помню, было 16 команд: «Динамо» (Киев), «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Минск), «Металлист», «Спартак»…
Поскольку я житель Свердловской области, очень уважительно отношусь к футбольному клубу «Урал». С очень большим удовольствием принимаю этот абонемент. Мне очень приятно. Я очень давно не посещал матчи Премьер-Лиги в связи с характером моей работы. Очень приятно. Спасибо футбольному клубу «Урал», — сказал Юсупов в эфире Первого канала.
Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП.
- 16 августа 2019
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