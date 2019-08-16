Пилоту севшего в поле «Аэробуса» предложили билеты на матчи «Спартака» и ЦСКА
Ведущие программы «Время покажет» на Первом канале предложили Дамиру Юсупову, пилоту самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, билеты на любые матчи «Спартака» и ЦСКА. Он с радостью согласился.
Ранее Юсупов, который вместе со своим экипажем получил приглашение на матч 6-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов», признался, что болеет за «Спартак».
Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП.
Пилот севшего в поле «Аэробуса» оказался болельщиком «Спартака»
- 16 августа 2019
-
13:40
-
13:32
-
13:19
-
13:04
-
13:02
-
12:52
-
12:44
-
12:32
-
12:28
-
12:13
-
11:44
-
11:40
-
11:26
-
11:25
-
11:14
-
11:04
-
11:03
-
10:55
-
10:43
-
10:42
-
10:36
-
10:24
-
10:02
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:13
-
09:00
-
08:42
-
08:25
-
08:08
-
07:51
-
06:58
-
06:21
-
06:04
Партнерский контент