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Пилоту севшего в поле «Аэробуса» предложили билеты на матчи «Спартака» и ЦСКА

Пилоту севшего в поле «Аэробуса» предложили билеты на матчи «Спартака» и ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Ведущие программы «Время покажет» на Первом канале предложили Дамиру Юсупову, пилоту самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, билеты на любые матчи «Спартака» и ЦСКА. Он с радостью согласился.

Ранее Юсупов, который вместе со своим экипажем получил приглашение на матч 6-го тура РПЛ «Урал» — «Крылья Советов», признался, что болеет за «Спартак».

Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП.

Пилот севшего в поле «Аэробуса» оказался болельщиком «Спартака»
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