«Севилья» поблагодарила полузащитника «Локомотива»

«Севилья» в социальной сети выразила благодарность полузащитнику Гжегожу Крыховяку, ныне выступающему за московский «Локомотива», за два сезона в испанском клубе. 29-летний футболист выступал за севильский клуб с 2014 по 2016 год. Вместе с «Севильей» польский игрок дважды выигрывал Лигу Европы с «Севильей» (в 2015 и 2016 годах).

Крыховяк перешёл в московский «Локомотив» летом прошлого года из «Пари Сен-Жермен» на правах аренды с правом выкупа. За «железнодорожников» польский футболист в прошлом сезоне провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее Крыховяк играл за такие команды, как «Нант», «Бордо», «Реймс», «Севилья» и «Вест Бромвич Альбион».