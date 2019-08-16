Орлов: не верю, что президент «Порту» просил у «Матч ТВ» наличные

Комментатор Геннадий Орлов высказался о конфликте между «Порту» и «Матч ТВ» в связи с отменой трансляции на телеканале встречи «драконов» с «Краснодаром» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:3).
«Сейчас столько фейковых вбросов по поводу срыва трансляции матча «Порту» – «Краснодар» на «Матч ТВ». Я не верю, что президент португальского клуба просил наличные. Португалия – это не африканская страна, а европейская. Там очень хорошо работает налоговая полиция – и чтобы наличными деньги получать? Это кто-то просто спасал себя, придумывая истории. Не сторговались, и обидно, что болельщики не увидели этого выдающегося матча. Этим должны заниматься профессионалы, заключить контракт – сложная история», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Краснодар» после поражения в первом матче со счётом 0:1 сумел перевернуть ход противостояния с «Порту» и выйти в раунд плей-офф. Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов «быкам» нужно победить «Олимпиакос».
- 16 августа 2019
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