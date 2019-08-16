Источник в «Барсе»: если Неймар попросится вернуться, трансфер закроют за 2 дня

Источник в «Барселоне» заявил, что клуб будет готов закрыть трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара, если тот публично выразит желание вернуться на «Камп Ноу».
«Если Неймар публично выразит желание вернуться в „Барсу“, мы закроем его трансфер в течение 48 часов», — приводит слова источника из каталонского клуба Sport.es.
Ранее сообщалось, что «Реал» лидирует в борьбе за Неймара, так как «ПСЖ» не хочет продавать футболиста в «Барселону» из-за плохих отношений с каталонским клубом. Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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