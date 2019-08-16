Хитцфельд: Зане поступил неправильно, когда не сказал, где хочет играть

Бывший главный тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд поделился мнением о травме вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане.

23-летний немец был близок к переходу в мюнхенский клуб, но получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» (1:1, 5:4 — по пенальти). Теперь действующие чемпионы Бундеслиги могут отказаться от трансфера.

«Считаю, что Зане поступил неправильно, когда не сказал, где хочет продолжить карьеру. Это было нелепо.

Что касается поступка Хосепа Гвардиолы, который выпустил Лероя в матче за Суперкубок Англии, то на его месте я бы так не поступил. Если твой клуб собирается заключить большую сделку, не нужно давать играть футболисту в такой довольно незначительной встрече.

Восстановление? Игроку с такой травмой нужно полгода, чтобы вернуться к тренировкам. Потом надо ещё полгода, чтобы начать играть», — сказал Хитцфельд в интервью Blick.