Салихамиджич: «Бавария» в матче с «Гертой» должна была забивать больше

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал результат матча 1-го тура немецкой Бундеслиги с берлинской «Гертой». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 2:2.
«Мы показали хорошую игру, исключение лишь четверть часа до свистка на перерыв. Конечно, мы должны были забивать больше.
У нас было очень много моментов, мы показывали очень хорошую игру, много владели мячом. В случае с обоими пропущенными голами нам не повезло. Футболисты «Герты» всего два, три раза приближались к нашим воротам. Но такие матчи бывают. Но я все равно настроен оптимистично, так как мы показали хорошую игру.
Это был матч в одни ворота. Ещё в первом тайме, до того как счёт стал 1:1, мы должны были вести 3:0. Но тут ты пропускаешь, и игра начинается развиваться в совершенно другом русле», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба клуба.
«Бавария» — действующий чемпион Бундеслиги. В сезоне-2018/19 команда из Мюнхена набрала 78 очков в 30 матчах. «Герта» (43) завершила минувшую кампанию на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии.
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