Каррагер: Эриксен не играет на уровне «Реала» или «Барселоны»

Защитник Джейми Каррагер подверг критике полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, которого хотят заполучить «Реал» и «Барселона». Каррагер уверяет, что Кристан не находится на достаточно высоком уровне, для выступлений в этих клубах.



«Некоторые игроки могут быстро адаптироваться к клубу и к роли, в которой их видит тренер. Я думаю, что Эриксен именно такой футболист. Его эффективность является следствием тактического гения Почеттино в большей мере, чем его собственного уровня.



Да, если Эриксен уйдет до конца месяца, то это отразится на команде, но не так сильно, как, скажем, уход Кейна. Эриксен не играет на уровне «Реала» или «Барселоны», — приводит слова Каррагера The Telegraph.



Контракт Кристиана с «Тоттенхэмом» действует до лета 2020 года. В прошлом сезоне Эриксен провел 51 матч во всех турнирах и забил 10 голов при 17 результативных передачах.

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