Шиманьский: если забью «Локомотиву», уверен, меня вызовут в сборную
Польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьский выразил надежду, что его пригласят в национальную команду после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
«Знаю Рыбуся и Крыховяка, они очень хороши в „Локомотиве“. Будет здорово сыграть против них. Если забью или мы победим, уверен, что получу вызов в сборную Польши. Хочу показать соотечественникам, что попал в очень хороший клуб и что мы можем биться на равных с «Локомотивом». Надеюсь, мы покажем футбол хорошего качества и это позволит нам выиграть», — сказал Шиманьский в интервью клубной пресс-службе «Динамо».
Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится завтра, 18 августа, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча в 19:00 мск.
Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками
- 17 августа 2019
-
09:26
-
09:21
-
09:09
-
09:02
-
07:07
-
06:29
-
06:01
-
05:33
-
05:02
-
04:59
-
04:46
-
04:20
-
03:57
-
03:00
-
02:25
-
02:00
-
01:43
-
01:36
-
01:01
-
00:54
-
00:36
-
00:34
-
00:18
-
00:18
- 16 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:27
-
23:26
-
23:14
-
23:01
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:24
Партнерский контент