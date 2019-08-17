Шиманьский: если забью «Локомотиву», уверен, меня вызовут в сборную

Польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьский выразил надежду, что его пригласят в национальную команду после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Знаю Рыбуся и Крыховяка, они очень хороши в „Локомотиве“. Будет здорово сыграть против них. Если забью или мы победим, уверен, что получу вызов в сборную Польши. Хочу показать соотечественникам, что попал в очень хороший клуб и что мы можем биться на равных с «Локомотивом». Надеюсь, мы покажем футбол хорошего качества и это позволит нам выиграть», — сказал Шиманьский в интервью клубной пресс-службе «Динамо».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится завтра, 18 августа, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча в 19:00 мск.