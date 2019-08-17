Аренда Коутиньо обойдётся «Баварии» в € 15–20 млн

За годичную аренду полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо «Бавария» заплатит порядка € 15–20 млн, сообщает El Mundo Deportivo.
Согласно договорённости между клубами, следующим летом чемпион Германии будет иметь право выкупить контракт 27-летнего хавбека за € 120 млн.
Напомним, вчера, 16 августа, Коутиньо отправился с сине-гранатовыми в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», однако в заявку на игру не попал. Уже вечером появилась информация о его переходе в «Баварию».
Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 145 млн. В составе сине-гранатовых провёл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
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