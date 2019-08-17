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«Тамбов» — «Краснодар»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Краснодар»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Краснодара» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 17 августа, и начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Краснодар». Также доступна платная видеотрансляция матча.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Гогуа, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасёв, Чернышов, Мамтов, Костюков.

Запасные: Сугробов, Маркелов, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Салли, Алпаев, Конате.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес, Камболов, Олссон, де Вилена, Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов

Запасные: Сафонов, Скопинцев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Берг.

Матч «Тамбов» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

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