«Зенит» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 17 августа в 19:00

Сегодня, 17 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Зенитом» и «Ахматом». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Зенит» — «Ахмат» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян (Москва) и Николай Богач (Люберцы). Резервный арбитр — Иван Сиденков (Санкт-Петербург).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».