«Зенит» — «Ахмат»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Тренерские штабы «Зенита» и «Ахмата» определились с составами на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.
Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Мак.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.
Запасные: Городов, Гиголаев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.
Встреча пройдёт сегодня, 17 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».
«В матче «Спартак» — ЦСКА хочется много голов и эмоций». Прогнозы на 6-й тур РПЛ
Пробуем угадать результат столичных дерби «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив», а также других матчей тура.
- 17 августа 2019
-
18:41
-
18:40
-
18:26
-
18:24
-
18:02
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:32
-
17:32
-
17:28
-
17:21
-
17:11
-
17:11
-
16:59
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
16:34
-
16:23
-
16:10
-
15:59
-
15:57
-
15:56
-
15:53
-
15:34
-
15:34
-
15:32
-
15:19
-
15:18
-
15:00
-
14:56
Партнерский контент