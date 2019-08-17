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«Зенит» — «Ахмат»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

«Зенит» — «Ахмат»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Зенита» и «Ахмата» определились с составами на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Мак.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.

Запасные: Городов, Гиголаев, Мусалов, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе.

Встреча пройдёт сегодня, 17 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».

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