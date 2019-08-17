Гол Уилсона с 30 метров — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Борнмут»
«Астон Вилла» матче 2-го тура английской Премьер-лиги проиграла «Борнмуту». Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе «Борнмута» мячи забили Джошуа Кинг и Гарри Уилсон. У «Астон Виллы» отличился Дуглас Луис.
Ранее в матчах 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Ливерпуль» на выезде одержал победу в матче с «Саутгемптоном» — 2:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Норвич Сити» дома одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1.
18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».
- 17 августа 2019
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