«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче 6-го тура РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью — 0:0.



На 7-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику «Ахмата» Ризвану Уциеву за фол в эпизоде с полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным. Таким образом, петербургский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России, которая длится на протяжении 6 матчей.



«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7) — на 10-м месте. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с «Уфой» 24 августа, а «Ахмат» проведёт 25 августа матч с ЦСКА.