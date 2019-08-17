Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» разошлись миром

Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» разошлись миром
Футбол / Германия 0

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Шальке-04». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Главный арбитр встречи Феликс Брих показал пять жёлтых карточек за всю игру. Предупреждения получили защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Штефан Ляйнер и полузащитники Флориан Нойхаус и Ласло Бенеш, а также защитник «Шальке» Бенжамен Стамбули и хавбек гельзенкирхенцев Даниэль Калиджури.

В минувшем сезоне мёнхенгладбахская «Боруссия» занял 5-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке-04» завершил сезон на 14-м месте в таблице. Чемпионом Германии по итогам сезона-2018/19 стала мюнхенская «Бавария».

Германия - Бундеслига. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент