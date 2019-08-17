Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» разошлись миром
В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Шальке-04». Встреча прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Главный арбитр встречи Феликс Брих показал пять жёлтых карточек за всю игру. Предупреждения получили защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Штефан Ляйнер и полузащитники Флориан Нойхаус и Ласло Бенеш, а также защитник «Шальке» Бенжамен Стамбули и хавбек гельзенкирхенцев Даниэль Калиджури.
В минувшем сезоне мёнхенгладбахская «Боруссия» занял 5-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Шальке-04» завершил сезон на 14-м месте в таблице. Чемпионом Германии по итогам сезона-2018/19 стала мюнхенская «Бавария».
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