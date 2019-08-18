Клопп — об ошибке Адриана: теперь он является полноценным вратарём «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал грубую ошибку голкипера Адриана в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Теперь Адриан является полноценным вратарём «Ливерпуля». Это его третий матч. Обычно к этому сроку вратари «Ливерпуля» ставят галочку в поле «ошибка». Можем продолжать работать», — приводит слова Клоппа BBC.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее в поединках 2-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» дома обыграл «Бёрнли» со счётом 2:1. «Эвертон» на своём поле был сильнее «Уотфорда» — 1:0. «Норвич Сити» одолел «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1. «Борнмут» на выезде обыграл «Астон Виллу» со счётом 2:1.

Во 2-м туре 17 августа также сыграют «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». 18 августа пройдут встречи «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас», «Челси» — «Лестер Сити». Тур завершится в понедельник, 19 августа, матчем «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».