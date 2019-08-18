«Рубин» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся 18 августа в 14:00

Сегодня, 18 августа, на стадионе «Центральный» в Казани состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Рубином» и тульским «Арсеналом». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Рубин» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Алексей Воронцов (Ярославль) и Роман Милюченко (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Анатолий Жабченко (Краснодар).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».