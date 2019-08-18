Спортивный директор «Луча»: надеемся, что Калугин продолжит карьеру после травмы

Спортивный директор владивостокского «Луча» Андрей Скорочкин рассказал о состоянии здоровья полузащитника Дмитрия Калугина, получившего серьёзную травму во время матча 9-го тура Футбольной национальной лиги с воронежским «Факелом» (3:0).
«Дмитрий сейчас находится в больнице, я недавно разговаривал с доктором. У него подозрение на перелом верхней челюсти, которую называют лицевой костью. Скорее всего, его будут оперировать либо завтра, либо послезавтра. Будем делать это у нас, во Владивостоке, – хирурги здесь хорошие. Никуда не повезём, потому что это лишний перелёт в девять часов, а ему надо лежать. Скорее всего у него и сотрясение сильное.
Он в сознании, голова кружится, тошнит… Столкновение с вратарём было жёстким, но что поделаешь – это мужской вид спорта. Будем надеяться, что Калугин продолжит карьеру и всё будет хорошо», — сказал Скорочкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 18 августа 2019
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