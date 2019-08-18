Видео: Шунин поддерживает «Динамо» вместе с фанатами

Травмированный капитан «Динамо» Антон Шунин поддерживает команду в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм), находясь на фанатском секторе «бело-голубых».
Посмотреть видео можно в «Твиттере» FANS_FCDYNAMO.
Напомним, Шунин получил травму в матче 5-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2) и был заменён на 13-й минуте встречи.
Матч «Динамо» — «Локомотив» проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив». Также доступна платная видеотрансляция матча.
«Локомотив», набрав 10 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (5) — на 5-м месте в таблице.
С расписанием нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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