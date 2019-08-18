В Гондурасе из-за столкновений перед матчем погибли 3 человека, ещё 7 — ранены

Матч чемпионата Гондураса между «Олимпией» и «Мотагуа» не состоялся из-за беспорядков, которые устроили болельщики хозяев, сообщает El Mundo Deportivo.
Встреча была отменена после того, как фанаты «Олимпии» атаковали автобус с игроками «Мотагуа», который направлялся к стадиону на матч. В результате попаданий камнями в стекло были ранены три игрока гостевой команды — Эмилио Изагирре, Роберто Морейра и Джонатан Ружье.
В результате было принято решение матч отменить, а столкновения продолжились на стадионе и за его пределами. В ситуацию вмешалась полиция, которая применила слезоточивый газ. Позже было объявлено, что в результате столкновений погибло три человека в возрасте от 20 до 27 лет. Ещё семь человек получили огнестрельные ранения. Трое из них находятся в критическом состоянии.
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