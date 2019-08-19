Пилот севшего в поле «Аэробуса» сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Дамир Юсупов, пилот самолёта «Аэробус А-321» и болельщик московского «Спартака», поделился своими ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Спартак» выиграет со счетом 3:1», — приводит слова Юсупова «Спорт-экспресс».



Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» 15 августа выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП.



Матч «Спартак» – ЦСКА состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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