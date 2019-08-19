Чалов обратился к болельщикам ЦСКА перед дерби со «Спартаком»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии столичного дерби со «Спартаком» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги обратился к болельщикам «армейского» клуба.
«Хотелось бы сказать нашим болельщикам спасибо за то, что они так сильно нас поддерживают на каждых играх. Я уверен, что и на этой игре нас будут хорошо поддерживать. Давайте вместе сплотимся и покажем, что такое ЦСКА», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.
Матч «Спартака» и ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа. Встреча 6-го тура РПЛ пройдёт на стадионе «Открытие Арена». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
После пяти туров «армейцы», набрав 10 очков, занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь красно-белые (8) располагаются на седьмой строчке.
- 19 августа 2019
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