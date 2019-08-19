Как завершится дерби «Спартак» — ЦСКА?

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.



Ранее команды встречались 64 раза. В 28 случаях сильнее оказывались «армейцы», на счету красно-белых 20 побед. 16 матчей завершились ничьей.



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