Как завершится дерби «Спартак» — ЦСКА?
Сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Ранее команды встречались 64 раза. В 28 случаях сильнее оказывались «армейцы», на счету красно-белых 20 побед. 16 матчей завершились ничьей.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как завершится сегодняшнее столичное дерби?
Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.
10 самых ярких дерби «Спартак» – ЦСКА
Вспоминаем огненные матчи красно-белых с красно-синими перед новым противостоянием принципиальных соперников.
- 19 августа 2019
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