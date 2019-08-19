Главный тренер молодёжной сборной России выделил сильные качества Кругового

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов поделился своим мнением о потенциале защитника «Уфы» Данила Кругового, за которого этим летом развернулась борьба между «Зенитом» и ЦСКА.
«Мы заметили его в 2014 году на первенстве города, отслеживали по играм академии «Зенита» в чемпионате России. На мемориале Гранаткина Круговой играл за сборную Петербурга на год старше (1997). После этого и у нас попал в обойму, выступил на чемпионате мира и впоследствии стал полноценным игроком юношеской сборной. Тот созыв, 1998 года рождения, оказался очень плодовитым: из стартового состава сборной восемь человек заиграли в РПЛ: Чалов, Кучаев и Хосонов – в ЦСКА, Максименко, Рассказов, Ломовицкий – в «Спартаке», Калугин – в Сочи, Лысов – в «Локомотиве». С Мишей Данил и конкурировал что в юношеской команде, что в молодёжной.
Сколько его помню, Круговой всегда играл левого защитника. Но при необходимости и атакующего флангового игрока способен исполнить. У него для этого все данные есть: высокая скорость, качественное начало и обострение атаки, хорошая левая нога.
Тяжело объективно оценить его прогресс в «Уфе». Он немного играл, потом получил тяжёлую травму (перелом пятой плюсневой кости в заключительной игре прошлого чемпионата c «Локомотивом». – Прим. «Чемпионата») и надолго выбыл, сейчас восстанавливается. Но то, что это конкурентоспособный футболист, было видно тогда и, бесспорно, сейчас. Плюс очень коммуникабельный, позитивный парень. И человек порядочный. С ним никогда не было проблем в коллективе», — отметил Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 19 августа 2019
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