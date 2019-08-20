Лещук: «Динамо» немного подсело во второй половине матча с «Локомотивом»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Очень хорошо начали первый тайм, забили быстрый мяч. Во второй половине немного подсели. Особенно заметно это стало в самой концовке, когда началась обоюдоострая игра. Играли от штрафной до штрафной, много бегали. Видимо, мы устали немного больше, чем футболисты «Локомотива». Ну и сказалось индивидуальное мастерство игроков соперника — они сумели реализовать свои моменты», — приводят слова Лещука «Известия.

«Локомотив», набрав 13 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (5) — на 13-м месте.

В 7-м туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Динамо» предстоит гостевая игра с «Тамбовом». Оба матча состоятся 24 августа.