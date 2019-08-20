Кто был лучшим игроком 6-го тура РПЛ?
Накануне матчем «Спартак» — ЦСКА (2:1) завершился 6-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 6-го тура РПЛ?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
На это звание претендуют: Вандерсон («Краснодар»), Виталий Гудиев («Ахмат»), Самуэль Жиго («Спартак»), Сильвестр Игбун («Уфа»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Марио Фернандес (ЦСКА) и Андре Шюррле («Спартак»).
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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