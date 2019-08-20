Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кто был лучшим игроком 6-го тура РПЛ?

Кто был лучшим игроком 6-го тура РПЛ?
Футбол / РПЛ 0

Накануне матчем «Спартак» — ЦСКА (2:1) завершился 6-й тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 6-го тура РПЛ?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

На это звание претендуют: Вандерсон («Краснодар»), Виталий Гудиев («Ахмат»), Самуэль Жиго («Спартак»), Сильвестр Игбун («Уфа»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»), Марио Фернандес (ЦСКА) и Андре Шюррле («Спартак»).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент