«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ

«Зенит» и «Рубин» потратили на приобретение полузащитника Алексея Сутормина в нынешнее трансферное окно необычайно скромную сумму.
Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход 25-летнего футболиста из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня, и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей.
Трансфер Сутормина из «Рубина» в «Зенит» зарегистрирован 8 июля и предусматривает аналогичную выплату в аналогичные сроки.
Напомним, Алексей является воспитанником «Зенита», а за «Оренбург» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.
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