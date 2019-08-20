«Зенит» и «Рубин» заплатили за Сутормина по 50 тыс. рублей согласно ЭСУС РПЛ

«Зенит» и «Рубин» потратили на приобретение полузащитника Алексея Сутормина в нынешнее трансферное окно необычайно скромную сумму.



Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) переход 25-летнего футболиста из «Оренбурга» в «Рубин» был зарегистрирован 28 июня, и по его условиям была предусмотрена фиксация оплаты до 1 августа в размере 50 тыс. рублей.



Трансфер Сутормина из «Рубина» в «Зенит» зарегистрирован 8 июля и предусматривает аналогичную выплату в аналогичные сроки.



Напомним, Алексей является воспитанником «Зенита», а за «Оренбург» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».