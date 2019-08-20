Сычёв: у Сёмина столько опыта, ни у кого из действующих тренеров такого нет

Экс-нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о главном тренере «железнодорожников» Юрии Сёмине.



«У Сёмина столько опыта, ни у кого из действующих тренеров такого нет. Иногда с ним разговариваешь, хочешь что-то сказать, а он это уже всё знает. Раньше Сёмин участвовал в тренировочном процессе, ему нравилось, как на тренировках все рубились, искры летели. Сейчас другое время, он смотрит со стороны.

Когда в команде был Асатиани, Иванович и Спахич, они дружили, были не разлей вода. И тут упражнения – забегания с центра поля. Нужно пробежать много метров, чтобы подать – работа приличная. Малхаз не успевал раз, два, он просил дать точнее. И они специально ему в аут это давали. В третий раз он их собрал, взял за шкирку… Но Сёмин всех остудил, штрафы выплатил, чтобы мы потом все вместе в ресторан сходили. С этого мы и деньги на проблемы обслуживающему персоналу давали, мало ли какие проблемы. Я как-то отвечал за кассу, Евсеев тоже. У него не забалуешь – у него проценты идут», — сказал Сычёв в эфире программы «Сычёв подкаст».