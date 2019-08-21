Педро Роша выразил желание остаться в «Крузейро»

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша, выступающий на правах аренды за «Крузейро», признался, что хотел бы остаться в бразильской команде. Напомним, арендное соглашение 24-летнего форварда истекает в декабре 2019 года.



«Я счастлив в „Крузейро“. Меня здесь очень хорошо приняли. Когда ты чувствуешь себя в команде, как дома, логично, что ты хочешь остаться. Надеюсь, к декабрю всё будет решено. Если такова воля Божья, я останусь в „Крузейро“, — приводит слова Роши Globo Esporte.



Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в начале апреля 2019 года. Бразильский клуб обладает приоритетным правом выкупа игрока у красно-белых за € 11,5 млн. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

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