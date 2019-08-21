Джорджевич: на Дзюбу не злился, была злоба на тренера

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич подчеркнул, что не обижался на форварда Артёма Дзюбу, после перехода которого он угодил в запас в тульском «Арсенале».

«Когда услышал, что Божович хочет меня взять в команду, я решил выбрать «Арсенал». Тем более он и сам черногорец. Сначала всё шло отлично, но в январе приехал Дзюба. Тренер сказал, что игровой практики будет меньше. Было странно и непонятно. Очень обидно, что сел на скамейку, забив семь мячей за первую часть сезона. У лучшего бомбардира РПЛ было девять. Хотел его догнать, а получилось вот так.

Мне непонятно, почему «Зенит» так сделал. Сначала отдаёшь игрока в другой клуб, чтобы он играл. А потом туда же на его позицию отдаёшь другого… Наверное, свою роль сыграли хорошие отношения Дзюбы с Божовичем.

На Артёма я не злился, злился на тренера. Повторюсь, это было несправедливо. Понимаю, почему Божович хотел Дзюбу, он один из лучших в России. Но не понимал, почему он с первой же игры посадил меня в запас", — сказал Джорджевич, побывавший в гостях у «Чемпионата».