Агент Дембеле: уверен на 1000 процентов, что Усман останется в «Барселоне»

Футбольный агент Мусса Сиссоко, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, опроверг слухи об уходе француза из каталонского клуба. Он заверил болельщиков, что форвард хочет добиться успеха именно в стане сине-гранатовых.
«Усман ни минуты не думал об уходе из «Барселоны». Ему очень комфортно в клубе. Несмотря на интерес больших европейских команд, он хочет добиться успеха в долгосрочной перспективе.
К сожалению, травма временно остановила Усмана, не позволяя ему провести отличный сезон, но это не влияет на его желание добиться успеха. Убеждён, что он вернётся в строй в кратчайшие сроки, чтобы ответить на критику, наносящую ущерб его имиджу. Уверен на 1000 процентов, что Усман останется в «Барсе» и будет почитать цвета клуба», – приводит слова Сиссоко Sport.es.
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