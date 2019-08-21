Получивший серьёзную травму игрок «Луча» Калугин выбыл на срок до 3 месяцев

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин, получивший тяжёлое повреждение в матче с «Факелом», перенёс операцию, сообщает пресс-служба клуба.



Операция, состоявшаяся в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2, прошла успешно. Восстановление игрока займёт от 1,5 до 3 месяцев.



«Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Пусть процесс реабилитации пройдёт успешно и быстро», — говорится в сообщении клуба из Владивостока.



Напомним, Калугин получил травму в результате столкновения с вратарём «Факела». Хавбеку был диагностировал перелом верхней челюсти. Сообщалось, что из-за серьёзного повреждения Дмитрию, возможно, придётся завершить профессиональную футбольную карьеру.



Спортивный директор «Луча»: надеемся, что Калугин продолжит карьеру после травмы