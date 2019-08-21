Бывшая жена Аршавина не хочет продолжать судебную тяжбу

Алиса Казьмина, бывшая супруга экс-игрока «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, не будет обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по её заявлению о самоуправстве со стороны футболиста. Об этом сообщила адвокат Ольга Макарова.

«Аршавина пыталась оспорить отказ в возбуждении уголовного дела. Петроградский районный суд Петербурга даже не стал рассматривать жалобу и вернул её заявителю на доработку. Санкт-Петербургский городской суд сегодня подтвердил законность этого решения. Я говорила с Аршавиной, она не хочет дальше продолжать тяжбу, не будет ничего оспаривать», — цитирует адвоката РАПСИ.

Казьмина написала заявление в полицию в феврале 2019 года. В иске она заявляла, что по-прежнему получает угрозы от мужа, с которым находится в процессе развода. Девушка просила возбудить против футболиста уголовное дело по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или угроз) и по части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия или угрозой его применения). Позже появилась информация, что полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела против бывшего мужа.