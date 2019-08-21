«Зенит» показал, что осталось за кадром в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Зенита» показала, что осталось за кадром в выездном матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Видео доступно в YouTube-канале «Зенита».

На 7-й минуте главный арбитр встречи Алексей Матюнин показал прямую красную карточку защитнику «Ахмата» Ризвану Уциеву за фол в эпизоде с полузащитником «Зенита» Александром Ерохиным. Таким образом, петербургский клуб продлил беспроигрышную серию в чемпионате России, которая длится на протяжении шести матчей.



«Зенит» набрал 14 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (7 баллов) — на 10-м месте.