«Трабзонспор» объявил о подписании Старриджа

«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил о подписании бывшего форварда «Ливерпуля» Дэниела Старриджа, который до последнего времени являлся свободным агентом.

Стороны заключили контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако ранее появлялась информация, что в новом клубе футболист будет зарабатывать € 3 млн в год.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Трабзонспора».

В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. У форварда летом истёк срок действия контракта с мерсисайдцами.

За карьеру Дэниел также защищал цвета «Манчестер Сити», «Челси», «Болтона» и «Вест Бромвича». В составе сборной Англии он провёл 26 матчей и забил 8 мячей.