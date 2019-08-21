«Трабзонспор» объявил о подписании Старриджа
«Трабзонспор» на своём официальном сайте объявил о подписании бывшего форварда «Ливерпуля» Дэниела Старриджа, который до последнего времени являлся свободным агентом.
Стороны заключили контракт сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако ранее появлялась информация, что в новом клубе футболист будет зарабатывать € 3 млн в год.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Трабзонспора».
В прошлом сезоне Старридж сыграл 27 матчей за «Ливерпуль», в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. У форварда летом истёк срок действия контракта с мерсисайдцами.
За карьеру Дэниел также защищал цвета «Манчестер Сити», «Челси», «Болтона» и «Вест Бромвича». В составе сборной Англии он провёл 26 матчей и забил 8 мячей.
Старридж прибыл в Турцию для перехода в «Трабзонспор»
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