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Новичок тульского «Арсенала» Бауэр дал первое интервью на русском языке

Новичок тульского «Арсенала» Бауэр дал первое интервью на русском языке
Футбол / РПЛ 0

Немецкий защитник Роберт Бауэр прокомментировал переход в тульский «Арсенал» на русском языке.

«Стадион немного маленький, но зато атмосфера хорошая. Привет, я рад, что играю за тульский «Арсенал». Приглашаю на игру против «Оренбурга», — сказал Бауэр в интервью пресс-службе тульского «Арсенала».

Видео можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Твиттере».

Бауэр является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провёл дебютный матч в немецкой Бундеслиге. В 2016 году немецкий защитник перешёл в бременский «Вердер», в составе которого провёл более 40 матчей. В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды.

Также Бауэр выступал за юношеские и олимпийскую сборные Германии и в 2016 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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