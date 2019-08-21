Новичок тульского «Арсенала» Бауэр дал первое интервью на русском языке

Немецкий защитник Роберт Бауэр прокомментировал переход в тульский «Арсенал» на русском языке.



«Стадион немного маленький, но зато атмосфера хорошая. Привет, я рад, что играю за тульский «Арсенал». Приглашаю на игру против «Оренбурга», — сказал Бауэр в интервью пресс-службе тульского «Арсенала».

Видео можно посмотреть на странице «Арсенала» в «Твиттере».

Бауэр является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провёл дебютный матч в немецкой Бундеслиге. В 2016 году немецкий защитник перешёл в бременский «Вердер», в составе которого провёл более 40 матчей. В сезоне-2018/19 Бауэр выступал в составе «Нюрнберга» на правах аренды.



Также Бауэр выступал за юношеские и олимпийскую сборные Германии и в 2016 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.