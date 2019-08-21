Тренер киевского «Динамо»: Вальверде переживает в «Барселоне» не лучшие времена

Тренер по физподготовке киевского «Динамо» Рамон Катала высказался о работе главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде, с которым он работал в «Эспаньоле».

«Я говорил с ним в прошлом году, у него был трудный сезон. Он переживает не лучшие времена. Он спокойный и приветливый человек, но я увидел, что он немного взволнован. Предсезонная подготовка была сложной для „Барселоны“. Я считаю, что она больше строится на маркетинговом аспекте, нежели на спортивном. Из-за этого у команды меньше времени на подготовку, чем у конкурентов. Это было видно по матчу в Бильбао. Несмотря на наличие топовых игроков, очень сложно добиться сыгранности от команды», — приводит слова Каталы El Mundo Deportivo со ссылкой на Esports COPE.