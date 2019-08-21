Кутепов интересен российскому и турецкому клубам

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Спартака» Илья Кутепов интересен одному российскому и одному турецкому клубу.



На данный момент 26-летний российский защитник планирует бороться за место в основе московского «Спартака», но не исключает, что покинет клуб зимой, если ему это не удастся.



Кутепов попал в структуру «Спартака» в 2012 году. В декабре того же года защитник дебютировал за первую команду красно-белых. В сезоне-2018/19 Кутепов принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями. В текущем сезоне защитник сыграл в 1 матче чемпионата России.



«Спартак» набрал 11 очков и 6 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

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