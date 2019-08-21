Рибери: рад подписать контракт с «Фиорентиной», новая глава начинается

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери поделился впечатлениями от перехода во флорентийский клуб.
«Привет, „Фиорентина“. Новая глава для меня и моей семьи начинается. Рад подписать контракт с отличным клубом в прекрасном городе. С нетерпением жду начала сезона вместе с новыми партнерами по команде и прекрасными болельщиками клуба. Вперёд, „Фиорентина“, — написал Рибери на своей странице в "Твиттере".
Напомним, сегодня, 21 августа, Рибери стал игроком «Фиорентины». Ранее сообщалось, что контракт французского футболиста будет рассчитан на 2 года.
Этим летом Рибери получил статус свободного агента после окончания срока контракта с «Баварией», за которую он отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке красных, отличившись 7 голами и 4 ассистами.
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