Рибери: рад подписать контракт с «Фиорентиной», новая глава начинается

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери поделился впечатлениями от перехода во флорентийский клуб.



«Привет, „Фиорентина“. Новая глава для меня и моей семьи начинается. Рад подписать контракт с отличным клубом в прекрасном городе. С нетерпением жду начала сезона вместе с новыми партнерами по команде и прекрасными болельщиками клуба. Вперёд, „Фиорентина“, — написал Рибери на своей странице в "Твиттере".



Напомним, сегодня, 21 августа, Рибери стал игроком «Фиорентины». Ранее сообщалось, что контракт французского футболиста будет рассчитан на 2 года.



Этим летом Рибери получил статус свободного агента после окончания срока контракта с «Баварией», за которую он отыграл 12 сезонов. В минувшем сезоне 36-летний игрок провёл 38 матчей в футболке красных, отличившись 7 голами и 4 ассистами.

Рибери прибыл во Флоренцию и прокомментировал переход в «Фиорентину»