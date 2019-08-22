Мартынович: во 2-м тайме зря побежали вперёд, «Краснодар» слишком увлёкся атакой

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).
«Очень неудачная игра с нашей стороны — ничего особо не создали впереди. На мой взгляд, во втором тайме зря побежали вперёд, слишком увлеклись атакой. Пропустили быструю контратаку — 0:2 и всё, потеряли контроль над игрой, и дальше уже было трудно вернуться. У меня нет слов — не знаю, что сказать.
В любом случае у нас будет ответная игра, полный стадион, все билеты проданы. Надо выходить и играть для болельщиков, показать хороший футбол. Чтобы те, кто купили билеты, переживали за команду и всегда оставались с нами. Понятно, что в ответной игре будет тяжело вернуться, шансов практически нет, но надо сыграть для болельщиков.
Лига Европы — это хорошо, международные игры и болельщикам интересны, и нам. Хотелось попробовать силы в Лиге чемпионов, но, видимо, не справились. Опять же, перед началом встречи вряд ли кто-то мог подумать, что с таким счётом закончится матч. Тяжело говорить что-то по этому поводу», — приводит слова Мартыновича ТАСС.
Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
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